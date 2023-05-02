Ситаев Иван Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ситаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3184. СИТАЕВ ИВАН РОМАНОВ, 33 Л. ГР. МОКШАНСК. У., в. и с. Елизаветина; —Пензенск. О. Н. С., 16 Окт. 917. Убийство, т. 8 м., по пост. 6 Чр. Съезда Сов. нак. сокр. на полов. Исп. 12 Дек. 918.
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