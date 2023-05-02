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Калинин Алексей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
14 август 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
47190. КАЛИНИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬевъ. К. Задон. у., в. и с. Ксизова, 27 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 14 Авг. 904 (Вѣр.).

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