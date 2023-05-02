Калинин Алексей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47190. КАЛИНИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬевъ. К. Задон. у., в. и с. Ксизова, 27 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 14 Авг. 904 (Вѣр.).
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