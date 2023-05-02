Иогансон Иоганн-Альфред Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иогансон
- Имя
- Иоганн-Альфред
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65206. ІОГАНСОНЪ, ІОГАННЪ-АЛЬфредъ Іоганновъ. Герман.-подд., 19 л., рд. въ Германіи; — СПБ. С. П., 140, 149 и 270 У., тюр. 3½ г. Исп. 28 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.