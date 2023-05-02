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Иогансон Иоганн-Альфред Иоганнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иогансон
Имя
Иоганн-Альфред
Отчество
Иоганнов
Дата исполнения приговора
28 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
65206. ІОГАНСОНЪ, ІОГАННЪ-АЛЬфредъ Іоганновъ. Герман.-подд., 19 л., рд. въ Германіи; — СПБ. С. П., 140, 149 и 270 У., тюр. 3½ г. Исп. 28 Мая 907.

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