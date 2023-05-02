Юртаев Тимофей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юртаев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100196. ЮРТАЕВЪ, ТИМОФЕЙ ФЕДОровъ, 23 л. К. Инсар. у., в. и с. Старыхъ Верхиссовъ; — Пензенск. О. С., 28 Апр. 911, 169, 170 М., 152, 152¹, 294 и 296 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 23 Сент. 910 г. (1 ч. 288 У., арестъ 3 н.), арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. и 28 дн. предв. заключ. Исп. 16 Іюня 911.
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