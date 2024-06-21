Абрамчук Демид Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамчук
- Имя
- Демид
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129266. АБРАМЧУКЪ, ДЕМИДЪ сТЕпановъ. К. Луцк. у., Медвѣжен. в., м. Чарторійска, 22 л.; — М. С. 3 уч. Луцк. окр. 23 Сент. 909, 3 п. 155 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Сент. 909.
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