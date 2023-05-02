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Юдаков Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдаков
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8424. ЮДАКОВ, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 35 Л. Гр. Козловск. у., Жидиловск. в., с. Б.-Гаврливка; - Н. С. 7 уч. Невельск. у. Вооруж. грабеж, лиш. св. 6 л. и 8 м., с лиш. гражд. пр. на 10 м. Исп. 30 сент. 919.

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