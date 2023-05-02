Юдаков Иван Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8424. ЮДАКОВ, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 35 Л. Гр. Козловск. у., Жидиловск. в., с. Б.-Гаврливка; - Н. С. 7 уч. Невельск. у. Вооруж. грабеж, лиш. св. 6 л. и 8 м., с лиш. гражд. пр. на 10 м. Исп. 30 сент. 919.
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