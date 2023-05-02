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Алиев Зайнулла Баюма

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алиев
Имя
Зайнулла
Отчество
Баюма
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
559. Алиев Зайнулла Баюма, 18 л. Дагестанск. АССР, Даргинск. окр., Мекечинск. р., с. Герга, Н. С. Дарг. окр. Ст. 143, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16 дек. 926.

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