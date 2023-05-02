Сулимов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сулимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115510. СУЛИМОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 30 л. Сс.-пос. изъ к. Амурск. у., Амурско-Зейск. в., рд. Пронск. у., въ в. и сл. Архангельской; — Благовѣщен. О. С., 22 Іюня 911, 16¹, 169 М. и У. о сс., тюр. 9 М., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 22 Авг. 911. | 15 Янв. 904 г. Туркестаном. Воен.-Окр. С., каторж. раб. 6 л.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.