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Нагорный Филипп Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нагорный
Имя
Филипп
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
01 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
67262. НАГОРНЫЙ, ФИЛИППЪ Кондратьевъ. К. Баталпашин. отд., в. и с. Ольгинскаго, 47 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Авг. 907. 

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