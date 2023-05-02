Нагорный Филипп Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагорный
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67262. НАГОРНЫЙ, ФИЛИППЪ Кондратьевъ. К. Баталпашин. отд., в. и с. Ольгинскаго, 47 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Авг. 907.
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