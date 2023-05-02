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Федоров Яков Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Яков
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
04 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 383
Источник
Скан
Оригинальная запись
89111. ФЕДОРОВЪ, ЯКОВЪ ЕГОРОВЪ, 26 л. Мщ. г. Подольска, Москов. г.; — У. Чл. О. С., по Тульск. у., 4 Іюня 911, 16 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 24 Марта 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 7 м. Исм. 20 Іюня 911.

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