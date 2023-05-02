Тодоровский Михаил Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тодоровский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140016. ТОДОРОВСКІЙ, МИХАИЛЪ Іосифовъ. К. Красноставск. у., гм. Закржевъ, д. Майдана Старовейскаго, 20 л.; — Люблинск. О. С. 3 Іюня 909, 134, 135, 140 и 2 ч. 1649 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Люблина отъ 23 Окт. 908 г. (169 и 172 М., тюр. 5 м.), тюр. 1 г. Исп. 9 Окт. 909.
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