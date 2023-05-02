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Чочишвили Георгий Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чочишвили
Имя
Георгий
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141296. ЧОЧИШВИЛИ, ГЕОРГІЙ ЗАХАРОВЪ. К. Телавск. у., с. Кварелей, 20 л.; — Тифлисск. О. С. 22 Сент. 909, 119, 134, 135, 139, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 27 Окт. 909.

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