Чочишвили Георгий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чочишвили
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141296. ЧОЧИШВИЛИ, ГЕОРГІЙ ЗАХАРОВЪ. К. Телавск. у., с. Кварелей, 20 л.; — Тифлисск. О. С. 22 Сент. 909, 119, 134, 135, 139, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 27 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.