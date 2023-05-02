Кабанов Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кабанов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1648. КАБАНОВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Хоперск. окр., ст. Ахимовской;— Саратовск. Ревтриб. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 24 марта 922.
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