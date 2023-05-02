Хухучкин Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хухучкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 509
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13234. ХУХУЧКИНЪ. ВАСИЛІЙ ЕГоровъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Серпухов. у., в. и С. Путинскаго, рд. въ г. Серпуховѣ; — Ярославск. О. С., 9 Окт. 910. 129 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 22 Дек. 910. | 903 36923 1 ч. 1655 У. | 901 78649 169 М. | 99 51318 178 М. | 900 55558 169 М. | 97 73850 169 М.
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