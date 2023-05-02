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Якимов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30758. ЯКИМОВ, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 42 л. Гр. Бирск. у., Андреевск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 5 л., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 14 апр. 920.

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