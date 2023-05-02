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Кавчинский Владислав Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кавчинский
Имя
Владислав
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
103253. КАВЧИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Михайловъ, 17 л. К. Нешав. у., гм. Страшево, д. Туржинскъ, рд. т. же у., гм. Служено, въ с. Александровѣ; — Гм. С. 1 окр. Нешав. у., 28 Іюня 911, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 911. | 911 20272 169 М. | 910 122359 170¹ М.

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