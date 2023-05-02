Бендерский Арон Иойзанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бендерский
- Имя
- Арон
- Отчество
- Иойзанов
- Дата исполнения приговора
- 01 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20277. БЕНДЕРСКІЙ, АРОНЪ ІОЙЗАНОВЪ. Мщ. г. Тирасполя, 21 г., рд. въ г. Одессѣ;—Новочеркасск. С. П., 53 и 2 п. 1 ч. 129 Уг. У., крѣп. 1 г., съ зам. по 6 м. Выс. повел., по воен. вѣдом. отъ 18 Авг. 906 г., въ дисциплинар. часть на 1 г. Исп. 1 Янв. 909.
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