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Власов Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
17 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
22561. ВЛАСОВ, ИВАН ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Новоладожск. у., Михайловск. в, с. Извоз; — П. С. 3 отд. стр. б-на. Вохр. Должн. прест., лиш. пр. до конца гражд. войны. Исп. 17 янв. 920.

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