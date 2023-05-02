Власов Иван Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22561. ВЛАСОВ, ИВАН ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Новоладожск. у., Михайловск. в, с. Извоз; — П. С. 3 отд. стр. б-на. Вохр. Должн. прест., лиш. пр. до конца гражд. войны. Исп. 17 янв. 920.
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