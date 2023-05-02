Абрамов Тимофей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16042. Абрамов Тимофей Алексеев., 25 л., Тульск. г., Гремяченск. р., д. Лунино. Н. С. Веневск. р. Тульск. г. Ст. ст. 2 ч. 74, 1 ч. 143, л. с. 1 г. 21 июня 927.
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