Киселев Илья Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36499. КИСЕЛЕВЪ, ИЛЬЯ МИХАЙЛОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Погорѣлаго Городища, Зубцовск. у., рд. въ г. Ярославлѣ; — Тверск. О. С., 7 Янв. 911, 152 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 14 Февр. 911. | 909 78588 1647 У. | 904 4191 172 М. | 906 48842 1643 У. | 902 97289 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.