Капитонов Кузьма Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Капитонов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4457. КАПИТОНОВ, КУЗЬМА ДМИТРИЕВИЧ, 20 л. Гр. Мосальск. у., Посканск. в., д. Титовой; — Р. В. Т. В. Вохр. г. Тулы. Должн. прест., лиш. св. 6 м. условно.
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