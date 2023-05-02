Цыцугин Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыцугин Петр Федорович

Цыцугин Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыцугин
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13215. Цыцугин Петр Федорович, 52 л., Бур. Монг. АССР, В.-Удинск. у. и в., с. Мухина. Н. С. 14 уч. Бур.-Монг. АССР. Ст. 180 п. "е", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.