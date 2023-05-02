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Тураб-Оглы Керим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тураб-Оглы
Имя
Керим
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140206. ТУРАБЪ-ОГЛЫ, КЕРИМЪ. К. Самурск. окр., с. Мискинджа, 33 л.; — Бакинск. О. С. 20 Іюля 909, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Нояб. 909.

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