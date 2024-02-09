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Шамрицкий Кирилл Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шамрицкий
Имя
Кирилл
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 459
Источник
Скан
Оригинальная запись
141432. ШАМРИЦКІЙ, КИРИЛЛЪ ИВАНОВЪ. К. Бердянск. у., Романовск. в., с. Юрьевки, 29 л.; — З. Н. 1 уч. Бердянск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Окт. 909.

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