Кобелин Степан Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобелин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1494. КОБЕЛИН, СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 22 л. Гр. Камышловск. у., Рамыльск. в., д. Деминой;— Екатеринбургск. ГубРевтриб. Бандитизм, лиш. св. 9 л. 2 м и пор. пр. 4 г. 2 м. Исп. 8 авг 922.
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