Чиканов Кирилл Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чиканов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141250. ЧИКАНОВЪ, КИРИЛЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Звенигород. у., Шараповск. в., д. Аляухова, 55 л.; — З. Н. 3 уч. Звенигород. у., Москов. г. 15 Іюня 909, 154 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.