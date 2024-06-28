Еремин Павел Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46696. ЕРЕМИНЪ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Старорусск. у., Коломск. в., д. Цемянъ, 27 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 905. | 904 72240 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.