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Еремин Павел Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремин
Имя
Павел
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46696. ЕРЕМИНЪ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Старорусск. у., Коломск. в., д. Цемянъ, 27 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 905. | 904 72240 172 М.

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