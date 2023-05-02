Наборщиков Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наборщиков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5808. НАБОРЩИКОВ, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 36 л. Гр. Осинск. у., В.-Буевск. в.;—Н. С. 5 уч. Осинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 25 окт 921.
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