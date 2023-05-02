Ватрушкин Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ватрушкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30578. ВАТРУШКИНЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Меркуловъ). К. изъ сс.-посел. Балаган. у., в. и с. Бѣльскаго, 88 л., рд. Владимір. г., въ в. и с. Овчининѣ; — Кіевск. О. С. (въ 6 р.), 114, 134, 135, 149, 9, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 17 Марта 905. | 900 88047 313, 977 и 1655 У. | 96 82411 313 и 1647 У. | 90 71006 1648 У. | 98 101812 1647 У. | 89 18684 169 М.
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