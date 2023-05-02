Будников Григорий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будников
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130384. будниковъ, Григорій Осиповъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Борисоглѣб. у., в. и с. Нижне-Чуева, 28 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 906 46802 1655 У. | 902 104608 170 М. | 901 77287 170 М.
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