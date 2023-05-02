Чернойван Аким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернойван
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141189. ЧЕРНОЙВАНЪ, АКИМЪ ИВАНОВЪ. К. Переяслав. у., в. и с. Иванькова, 18 л.; — Лубен. О. С., 4 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1649 У., тюр. 1 г. Исп. 11 Іюля 909.
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