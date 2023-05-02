Бахтин Павел Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахтин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20192. БАХТИНЪ, ПАВЕЛЪ ИЛЬИНЪ. К. Новооскольск. у., Пригородной в., х. Глиннаго, 21 г.;—Москов. О. С., 114, 4 п. 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Нояб. 908. 908 57358 1655 У. | 905 37670 169 М. | 905 72508 169 М.
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