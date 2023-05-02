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Чернышев Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
24 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
12107. ЧЕРНЫШЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 22 л., Белгородск. у., Шаховск. в., Пиота. Н. С. 15 уч. Белгородск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ІІІ—26.

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