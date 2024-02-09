Козлов Алексей Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3797. КОЗЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ АРСЕНЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мышкин. у., Богородск. в., д. Морской, 31 г.; — СПБ. О. С., 152, 1647 И 2 ч. 1655 У. в Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 12 Дек. 906. 99 96055 1655 У. | 93 57196 169 М.|97 88341 1655 У. | 91 121904 174 М. | 96 89076 1655 У. | 90 98787 175 М. | 94 40803 977 У. | 90 22431 169 М.|
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