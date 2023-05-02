Бурков Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130444. БУРКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Устюгск. у., Нюксенск. в., д. Березовой-Слободки, 30 л.; — Вологодск. О. С. 6 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149, 150, 152, 285 и 1 ч. 823 У., тюр. 2 м. Исп. 6 Окт. 909.
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