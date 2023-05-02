Вититнев Константин Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вититнев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2995. ВИТИТНЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л., Демидовск. у., Свистовичск. в. и д. Н. С. 1 уч. Демидовск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 ½ г. Приг. вступил в закон. силу 21 февр. 924.
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