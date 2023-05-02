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Крючкова Акилина Трофимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючкова
Имя
Акилина
Отчество
Трофимовна
Дата исполнения приговора
12 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
5188. Крючкова Акилина Трофимовна, 24 л., Кубанск. окр., Ново-Покровск. р., пос. Лиски. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 3 г. П. в. з. с. 12/ІІІ—26.

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