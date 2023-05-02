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Григорьев Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1851. Григорьев Алексей Николаевич, 19 л., Смоленск. г., Дорогобужск. у., Успенск. в., д. Глагазино. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ІІІ—26.

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