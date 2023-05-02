Федосенков Ефрем Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосенков
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140469. ФЕДОСЕНКОВЪ, ЕФРЕМЪ ЛУКИНЪ. К. Витеб. у., Королевск. в., д. Зазыбенокъ, 26 л.; — Витеб. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.