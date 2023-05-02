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Чермчнин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чермчнин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
13299. Чермчнин Александр Иванович, 27 л., Томск. окр., д. Колмогоровой. Н. С. 12 уч. Томск. окр. Ст. ст. 180 п. "в", 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25 июня 926.

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