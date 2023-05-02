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Чурилин Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурилин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
17 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8094. ЧУРИЛИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г. Гр. Звенигородск. у., Павловск. в., д. Исакова; - Н. С. Алексеевско-Ростокинск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 17 июля 919.

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