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Аблянцев Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аблянцев
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
12559. АБЛЯНЦЕВ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Медынск. у., Троицк. в., с. Ново-Ильинки; — Р. В. Т. при 10 стр. бриг-де г. Калуги. Дезертир, лиш. св. 6 м., с пр. р. 5 л. Исп. 22 сент. 920.

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