Дановский Александр-Лука Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дановский
- Имя
- Александр-Лука
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5945. ДАНОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ- ЛУКА Осиповъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. и гм. Вонсошъ, Щучинск. у., 36 л., — Ломжин. О. С., 134, 135, 152 и 1 п. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 83605, арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Сент. 908. 906 85996 169 М. | 903 12147 169 М. 906 47806 169 М. | 902 62921 1647 У.
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