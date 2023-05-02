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Удальцов Матвей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Удальцов
Имя
Матвей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
12631. Удальцов Матвей Петров., 27 л., Череповецк. окр., Устюженск. р., д. Павловской. Н. С. Бабаевск. р. Череповецк. окр. Ст. 113, л. с. 6 м. 21 сент. 927.

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