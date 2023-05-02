Удальцов Матвей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удальцов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12631. Удальцов Матвей Петров., 27 л., Череповецк. окр., Устюженск. р., д. Павловской. Н. С. Бабаевск. р. Череповецк. окр. Ст. 113, л. с. 6 м. 21 сент. 927.
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