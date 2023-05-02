Артемов Захар Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Захар
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129618. АРТЕМОВЪ, ЗАХАРЪ АРТЕМЬевъ. К. Духовщин. у., Копыревщинск. в., д. Завозней, 42 л.; — У. Чл. О. С. по Духовщинск. у., 3 п. 170 и 172 (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 23 Сент. 909.
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