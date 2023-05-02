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Артемов Захар Артемьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Захар
Отчество
Артемьев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129618. АРТЕМОВЪ, ЗАХАРЪ АРТЕМЬевъ. К. Духовщин. у., Копыревщинск. в., д. Завозней, 42 л.; — У. Чл. О. С. по Духовщинск. у., 3 п. 170 и 172 (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 23 Сент. 909.

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