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Симаков Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симаков
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28749. СИМАКОВ, АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Гр. Скопинск. у., Вослебовск. в., с. Лопатина; — Н. С. 2 уч. Скопинск. у. Произв. самог., лиш. св. 6 л. Исп. 6 авг. 920.

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