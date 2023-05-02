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Иванов Александр Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
39663. ИВАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Верхне-Майзасск. в., д. Новой Бланки, 33 л., рд. Сарапульск. у., Зарѣчн. в., въ зав. Ижевскомъ; — Вятск. О. С., (въ 5 р.), 2 ч. 319 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Марта 905. | 902 43903 1642 У. | 96 17112 1468 У. | 98 89578 1647 У. | 90 80116 169 М.

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