Архипова Любовь Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипова
- Имя
- Любовь
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12910. АРХИПОВА, ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА, 22 л. Гр. Оханск. у., Нытвинск. в. и д.; — Н. С. 5 уч. Усольск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., с зач. 2 м. и 7 д. пр. з. Исп. 26 февр. 920.
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