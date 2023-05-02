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Чухломин Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чухломин
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
11840. ЧУХЛОМИН, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 45 л. Гр. Сольвычегодск. у., Верхотоемск. в., д. Курьяновой; — Н. С. 4 уч. Сольвычегодск. у. Подлог, лиш. св. 2 г., по амн. от нак. освоб.

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