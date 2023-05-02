Хабас Юзеф Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабас
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140676. ХАБАСЪ, ЮЗЕФЪ ФРАНЦЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Варшав. у., гм. Чисте, д. Воля, 42 л.; — Варшав. О. С. 7 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Окт. 909. | 903 28383 1655 У. | 98 100822 1655 У. | 96 101633 1542 У. | 92 96371 1651 У. | 90 15880 1647 У. | 89 9277 169 М.
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